Mediaworld lancia la TV Mania: televisori in offerta fino al 30 Maggio

Nuovo volantino online per Mediaworld. Il rivenditore europeo, infatti, ha da poco annunciato l'arrivo sulla propria versione online e nei negozi fisici della nuova promozione "TV Mania" che, come suggerisce il nome, prevede vari televisori in offerta e da proporre agli utenti fino al 30 Maggio.

I marchi che rientrano nell'offerta sono tanti.

Si parte dal Samsung UE55MU6500UXZT da 55 pollici Ultra HD a 699 euro, un prezzo che garantisce un risparmio netto di 300 Euro sul prezzo di listino di 999 Euro.

Degno di nota anche il Sony KD49XE7077, TV smart LED da 49 pollici HD 4K che può essere portato a casa a 549 Euro, cento in meno rispetto ai 649 Euro di listino. In questo caso, come per molti altri prodotti, acquistando il televisore si può godere di uno sconto da 100 Euro su un prodotto Sonos aggiunto al carrello.

Tornando a Samsung, il modello da 43 pollici HD 4K UE43LS003AUXZT della gamma The Frame può essere portato a casa a 999 Euro, mentre il Panasonic TX-55EX633E da 55 pollici HD 4K è disponibile a 599 Euro, a fronte di un risparmio netto del 14,30 per cento, pari a 100 Euro.

Parlando di top di gamma, non possiamo non citare il Sony KD55AF8 da 55 pollici 4K, che in offerta ha un costo di 2.499 Euro. In questo caso è prevista la consegna gratuita fino al 31 Maggio.

Fronte LG, citiamo anche l'OLED 55C8 da 55 pollici 4K Full HD, a 2.499 Euro.

La lista completa è disponibile a questo indirizzo.

