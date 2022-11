Mediaworld lancia il Vero Vero Cyber Monday: sconti online solo oggi 28 Novembre

Mediaworld lancia oggi il volantino del Cyber Monday, che fino alle 23:59 propone, solo online, un'ampia gamma di offerte su prodotti d'elettronica ed informatica.

L'iPhone 12 a 64 gigabyte è disponibile a 699,99 Euro, i 16% in meno rispetto agli 839 Euro di listino. In offerta troviamo anche lo Xiaomi 12 Lite nella versione 8/128 Gigabyte a 374 Euro, con un risparmio del 25% rispetto ai 499,99 Euro imposti dal produttore. Interessante anche la promozione su Apple Watch SE nella variante GPS + Cellular con cassa da 44mm a 299 euro, in calo del 23% rispetto ai 389 Euro precedenti.

Fronte computer e smart home, invece, il Galaxy Book2 di Samsung è disponibile a 949 Euro, il 29% in meno dai 1349 Euro precedenti, mentre l'iPad da 10,9 pollici di decima generazione cala a 559 Euro, con un risparmio del 5% dai 589 Euro di listino. In calo anche HomePod di Apple, ad 89,99 Euro.

Per quanto concerne i TV, invece, il Philips 55OLED706 da 55 pollici è disponibile a 799 Euro, mentre il Samsung UE55BU8570UXZT da 55 pollici passa a 449 Euro. L'LG OLED 65CS6 da 65 pollici invece è disponibile a 1649 Euro, con un risparmio del 28% dai 2299 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo