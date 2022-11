MediaWorld lancia il vero, vero, vero, ma davvero vero Black Friday (continua)

Nel 2022 MediaWorld sta puntando sull'ironia per quel che riguarda le promozioni del Black Friday. Infatti, al netto della presenza di Frank Matano come volto, dopo il termine del "primo round" di promozioni e in seguito al Single's Day, è stato rinnovato il cosiddetto "vero, vero, vero, ma davvero vero Black Friday".

A quest'ultimo andrebbe aggiunto il "continua", visto che si tratta del "secondo round" di offerte, attivo fino al 16 novembre 2022 (il precedente è terminato il 9 novembre 2022). Infatti, sul portale ufficiale di MediaWorld si legge che "continuano le vere vere vere ma davvero vere offerte". Chissà a questo punto cosa si inventerà la catena nel corso delle prossime settimane a livello di nomi.

Andando oltre all'ironia, la pagina dedicata alle offerte MediaWorld lanciate in questo contesto mette in evidenza promozioni sulle più disparate categorie di prodotti, dagli smartphone agli smartwatch, passando per notebook, TV, PC da gaming, asciugatrici, lavatrici, tablet, droni, frigoriferi e chi più ne ha più ne metta.

A tal proposito, tra gli sconti messi in evidenza per l'occasione c'è un possibile risparmio del 30,24% sullo smartphone Samsung Galaxy A53 5G da 256GB, che viene adesso venduto a un prezzo di 369 euro. In precedenza, il costo del dispositivo era di 529 euro. Questo significa che lo sconto è di 160 euro. Per le altre offerte disponibili, potreste voler "fare un salto" sul portale MediaWorld.