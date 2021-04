Mediaworld lancia il volantino di Aprile 2021: offerte su TV, smartphone e PC

Mediaworld annuncia oggi il nuovo volantino di Aprile 2021, che sarà attivo fino al prossimo 14 Aprile e permette di portare a casa a prezzo ridotto tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui troviamo anche TV, smartphone e PC.

Partendo come sempre dai TV, l'LG OLED 65BX da 65 pollici è disponibile a 1699 Euro, con un risparmio di 600 Euro rispetto ai 2299 Euro di listino. In sconto però troviamo anche il Sony OLED KE48A9 da 48 pollici, che viene proposto a 1599 Euro, 200 Euro in meno dai 1799 euro di listino. Scende ancora il prezzo dell'LG OLED 55 della gamma C1, a 1599 Euro, mentre il Samsung QLED QE65Q80TATXZT da 65 pollici passa a 1299 Euro.

Tra le soundbar, la Samsung HW-T450/ZF viene proposta a 149,99 Euro, ma nella medesima categoria troviamo anche casse bluetooth ed altro.

Passando agli smartphone, invece, l'iPhone 12 da 64 gigabyte è in sconto ad 829 Euro, mentre lo Xiaomi Redmi Note 8T 5G con 128 gigabyte di storage, brandizzato TIM, passa a 219 Euro. Il Samsung Galaxy S21 5G da 256 gigabyte passa ad 899 Euro. Per quanto concerne gli smartwatch, invece, citiamo la promozione su Apple Watch SE GPS Only da 44mm, a 319 Euro.

Fronte notebook e PC, il MacBook Air da 13 pollici con SSD da 256 gigabyte e chip M1 passa a 1099 Euro. In sconto troviamo anche il notebook da gaming da 15,6 pollici MSI GF65 THIN, a 1499 Euro.

Il volantino completo può essere consultato a questo indirizzo.