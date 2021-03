Mediaworld lancia il volantino di Aprile 2021: sconti su smartphone, smartwatch, TV e PC

Mediaworld annuncia oggi il lancio del nuovo volantino battezzato "Muoviti Smart", che sarà disponibile online e nei negozi fino al prossimo 5 Aprile 2021. In lista troviamo prodotti non solo per la mobilità, ma anche TV, smartphone, tablet, PC e smartwatch.

Tra gli smartphone, lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna è disponibile a 229 Euro, 70 Euro in meno rispetto ai 299 Euro di listino, mentre l'iPhone Se da 64 gigabyte passa a 439 Euro, con un risparmio di 60 Euro se si tiene conto del prezzo di listino di 499 Euro. iPhone 12 Pro Max da 128 gigabyte invece passa a 1249 Euro, mentre il Samsung Galaxy S21 5G con 128 gigabyte di storage può essere acquistato ad 849 Euro.

Per quanto concerne gli smartwatch, invece, Apple Watch Series 6 Gps Only con cassa da 44mm passa a 429 Euro, mentre Huawei Watch GT 2 Pro viene scontato a 229,99 Euro. Apple Watch Series 6 Gps Only con cassa da 40mm viene scontato a 399 Euro.

Tra i PC e notebook, troviamo il MacBook Air da 13 pollici con chip M1 ed SSD da 256 gigabyte, invece, passa a 1079 Euro, ma in sconto c'è anche l'Huawei Matebook 14, a 799 Euro.

Il volantino completo può essere consultato a questo indirizzo.