Mediaworld lancia il volantino 'Aria di Tecnologia': disponibile fino al 31 Maggio

Non ci sono solo Mega Sconti di Mediaworld di fine maggio 2021. La catena di distribuzione infatti in giornata odierna lancia anche il nuovo volantino battezzato "Aria di Tecnologia" che sarà disponibile fino al 31 Maggio prossimo sia online che nei negozi.

Nel comparto degli smartphone, il Samsung Galaxy S20 Fe è disponibile a 399 Euro, dai 669 Euro di listino, mentre il Galaxy S21+ 5G da 256 gigabyte passa ad 899 Euro, per un risparmio consistente se si tiene conto che di listino costa 1129 Euro. In offerta troviamo anche lo Xiaomi Redmi Note 10 4/128GB, a 249 Euro. iPhone 12 Pro Max da 256 gigabyte, invece, è disponibile a 1299 Euro.

Per quanto riguarda i notebook ed i convertibili, invece, il MacBook Air da 13 pollici, a 1329 Euro, con un risparmio di 100 Euro. Il Microsoft Surface Go 2 con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte WiFi Only passa a 499 Euro, rispetto ai 639 Euro di listino, mentre il Samsung Chromebook 4+ da 15,6 pollici è disponibile a 319 Euro.

In offerta troviamo anche tablet e lettori di eBook: il Samsung Galaxy Tab A7 LTE Only passa a 239,99 Euro, mentre il MatePad T10s 4G LTE da 64 gigabyte viene proposto a 179,99 Euro. Il Kobo Clara HD invece passa a 109,99 Euro.

Il volantino completo può essere consultato a questo indirizzo.