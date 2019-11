Mediaworld lancia il volantino del Black Friday: quattro giorni di super offerte

Mediaworld ha ufficialmente dato il via al suo Black Friday. Come ampiamente annunciato nella giornata di ieri, la catena di distribuzione ha lanciato oggi il volantino "Facciamo Neri I Prezzi", che sarà attivo fino al 2 Dicembre alle 23:59, e copre anche il Cyber Monday. In offerta troviamo davvero tanti prodotti, vediamo quali.

Dal fronte degli smartphone, troviamo subito iPhone 11 Pro da 64 gigabyte in offerta a 999 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 1189 Euro di listino. Il Galaxy Note 10+ invece passa a 799 Euro, mentre il Samsung Galaxy S10+ da 512 gigabyte è disponibile a 699 Euro. Tra gli sconti è disponibile anche Xiaomi Redmi Note 8 Pro da 128GB, a 239 Euro, mentre il Redmi Note 7 da 64 gigabyte passa a 139 Euro.

Per coloro che invece sono interessati ai computer e tablet, l'iMac da 21,5 pollici passa a 999 Euro, mentre l'iPad Pro da 11 pollici WiFi Only con 64 gigabyte di memoria può essere acquistato a 749 Euro, per un risparmio di 150 Euro dal prezzo di listino.

Molto ricca anche l'offerta sui televisori: il Samsung QE55Q82RATXZT può essere acquistato a 799 Euro, mentre il Sony KD55AG9 da 55 pollici è disponibile a 1799 Euro.

La lista completa dei prodotti è disponibile sul sito web di Mediaworld.