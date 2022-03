Mediaworld lancia un volantino dedicato allo switch off al DVB-T2: sconti su TV e decoder

In risposta allo speciale switch off DVB-T2 di Unieuro, lanciato qualche giorno fa, anche Mediaworld lancia oggi un volantino dedicato al passaggio al nuovo sistema digitale terrestre. Si chiama “Non cambiare canale, cambia TV” ed è un nuovo volantino attivo fino al 13 Marzo 2022.

Protagonisti sono, ovviamente, i TV e decoder, anche in vista dell’imminente passaggio dell’8 Marzo 2022 allo standard di codifica MPEG-4.

Partendo dai TV, l’LG OLED55C1 da 55 pollici viene proposto a 1299 Euro, con un risparmio di 400 Euro rispetto ai 1699 Euro di listino, mentre il Samsung QLED QE50Q80A da 50 pollici passa ad 829 Euro, in calo dai 1499 Euro imposti dal produttore. Il Sony OLED XR65A90J da 65 pollici invece può essere acquistato a 3299 Euro, in calo dai 3499 Euro, mentre il Samsung Crystal UE55AU7170 da 55 pollici può essere acquistato a 499 Euro. Il Sony OLED KE48A9 da 48 pollici viene proposto a 1199 Euro, 400 Euro in meno dai 1599 Euro di listino.

Per quanto concerne i decoder, invece, segnaliamo il Telesystem UP T2 4K ad 89,99 Euro, mentre il Digiquest SH5 Mediaplayer viene proposto a 29,99 Euro. L’OK ODR1290DVB-T2 invece passa a 24,99 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.