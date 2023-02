Mediaworld lancia il volantino di Febbraio 2023: tanti sconti su smartwatch

In aggiunta allo Sconto Subito di Febbraio 2023, Mediaworld lancia in giornata odierna anche il nuovo volantino battezzato "Tecnologia sempre con te" che come suggerisce il nome si sofferma principalmente sui dispositivi indossabili.

Il Samsung Galaxy Watch5 Pro è disponibile a 399,99 Euro, in calo del 20% rispetto ai 499,99 Euro: agli utenti viene data la possibilità di scegliere tra tante colorazioni, oltre che la possibilità di scegliere la consegna a casa a costo zero o il ritiro nel negozio più vicino. La variante in offerta è quella con cassa da 45mm e 16GB di memoria interna.

Lo smartwatch Amazfit GTS 2 Mini invece viene scontato a 67,99 Euro, il 24% in meno rispetto agli 89,99 Euro di listino. Anche in questo caso è possibile scegliere tra due varianti con casse di colorazioni differenti.

Interessante anche lo scoro del 18% proposto su Huawei Watch GT3 Pro, nella variante con cassa da 46mm che viene proposto a 299,99 Euro, in calo del 18% rispetto ai 369,99 Euro di listino.

Il FitBit Sense 2 invece è disponibile a 249,99 Euro: in questo caso lo sconto è del 16,66% rispetto ai 299,99 Euro di listino.

La lista completa delle promozioni può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutte le condizioni vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.