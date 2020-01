Mediaworld lancia il volantino di Gennaio 2020: tante offerte fino al 19/1

Come prevedibile, Mediaworld ha lanciato oggi il nuovo volantino di Gennaio 2020, che propone un'ampia gamma di sconti su smartphone, PC e prodotti d'elettronica fino al prossimo 19/1. Vediamo insieme quali sono le migliori offerte.

Nella categoria "Telefonia, Foto e Tempo Libero" troviamo il Samsung Galaxy A40 a 199 Euro, rispetto ai 259 Euro di listino. In sconto troviamo anche il Redmi Note 8T da 64 gigabyte a 179 Euro, per un risparmio di 50 Euro, mentre il Samsung Galaxy S10 da 128GB passa al prezzo di 749 Euro. In sconto però troviamo anche la Canon EOS 2000D 18-55 a 379 Euro, con la Sony Alphga ILCE-6000L che può essere acquistata a 459 Euro.

Dal fronte dei computer e smart home, partiamo con il MacBook Air da 13 pollici con SSD da 128GB, a 799 Euro, ma è disponibile anche il modello del 2019 a 1099 Euro. L'iPad di Apple da 10,2 pollici del 2019 WiFi Only con 128GB di storage passa invece a 429 Euro, mentre l'iMac 4K da 21,5 pollici 4-core può essere acquistato a 1349 Euro. Interessante anche l'offerta sull'SSD Samsung T5 USB 3.1 da 1TB, a 169,99 euro.

Per quanto riguarda i televisori invece, il Samsung QE55Q60RATXZT da 55 pollici può essere acquistato a 649 Euro, mentre il Sony KD55XG7077 da 55 pollici è disponibile a 549 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.