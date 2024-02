Mediaworld lancia il volantino 'I Love Tech': tantissimi sconti fino al 21 Febbraio

Mediaworld lancia in giornata odierna il nuovo volantino, “I Love Tech”, che fino al 21 Febbraio 2024 propone una serie di sconti molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica.

La catena di distribuzione evidenzia anche come, coloro che entreranno nel Club Mediaworld e che acquisteranno uno o più prodotti in promozione e spenderanno almeno 100 Euro, potranno regalarsi un’esperienza enogastronomica.

L’iPhone 15 da 128 gigabyte è disponibile ad 859 Euro, in calo rispetto ai 979 Euro di listino, mentre le AirPods 2 vengono proposte a 129 Euro, pari ad una riduzione di 20 Euro rispetto ai 149 Euro imposti dal produttore.

In sconto troviamo anche il GARMIN Venu 2 Plus, a 299 Euro, anch’esso in calo rispetto ai 449,99 Euro di listino. Interessante anche lo sconto sull’Apple Watch Series 9 GPS Only con cassa da 41mm, che è disponibile a 389 Euro, in calo rispetto ai 459 Euro previsti dal listino della società di Cupertino.

Nel comparto computer ed informatica, segnaliamo l’ASUS F1502ZA da 15,6 pollici, processore Intel Core i5 con scheda grafica integrata, 16GB di RAM ed SSD da 512Gb a 599 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 799 Euro di listino.

Tra i TV, invece, è molto interessante la riduzione sull’LG OLED B3 da 55 pollici a 999 Euro, 600 Euro in meno rispetto ai 1599 Euro di listino, mentre il Samsung UE43CU7170UXZT da 43 pollici passa a 355,99 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.