Mediaworld lancia il volantino di Marzo 2021: 'Restiamo Connessi' con tante offerte

Parallelamente al lancio degli Apple Days, Mediaworld rende oggi disponibile il nuovo volantino di Marzo 2021, attivo nei negozi ed online e battezzato "Rimaniamo Connessi", che include una serie di promozione sui prodotti per rendere la casa più smart.

Tra gli assistenti vocali, Amazon Echo Dot di quarta generazione passa a 39,99 Euro, 20 Euro in meno rispetto ai 59,99 Euro di listino, mentre Amazon Echo Show 5 nella colorazione nera passa a 49,99 Euro. In sconto troviamo anche Google Nest Mini, a 34,99 Euro, mentre Nest Audio viene proposto a 79,99 Euro, in calo di 20 Euro.

Non mancano all'appello i notebook, tablet e periferiche per PC. Qui il Lenovo M10 Plus da 10,1 pollici WiFi Only è disponibile a 139 Euro, 10 Euro in meno dal prezzo imposto dal produttore. Il notebook da gaming da 15,6 pollici HP Pavilion 15 invece passa a 949 Euro, mentre il Surface Pro 7 da 128 gigabyte con processore i5 ed 8 gigabyte di RAM è disponibile a 799 Euro.

Nella sezione TV, Audio ed Home Cinema invece troviamo il TV Sony OLED KD55A8 da 55 pollici a 1599 Euro ed il Samsung UE55TU7170UXZT da 55 pollici a 449 Euro, ma è anche interessante la promozione proposta sul Samsung QLED QE55Q700TATXZT da 55 pollici, che passa a 1499 Euro.

Il volantino completo può essere consultato a questo indirizzo.