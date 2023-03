Mediaworld lancia il nuovo volantino di Marzo 2023: sconti su tantissimi prodotti

Mediaworld lancia quest’oggi il nuovo volantino di Marzo 2023, battezzato “Let’s Go”, che fino al 22 del mese propone un’ampia gamma di prodotti in offerta a prezzi ridotti.

Partendo dalla telefonia, l’iPhone 14 da 128 gigabyte è disponibile ad 895,99 Euro, con un risparmio del 12% rispetto ai 1029 Euro di listino, mentre iPhone 14 Plus da 256 gigabyte passa a 1130 Euro, in calo del 13% dai 1309 Euro di listino. Le AirPods di Apple invece passano a 119,99 Euro, il 24% in meno dai 159 Euro di listino. Tra gli sconti segnaliamo anche il Samsung Galaxy Z Flip4 da 128 gigabyte, a 799,99 Euro, il 30% in meno dai 1149,99 Euro di listino.

Fronte informatica, invece, il Samsung Galaxy Tab S6 Lite da 64 gigabyte passa a 379,99 Euro, il 13% in meno dai 439,99 Euro di listino, mentre il MacBook Air da 13 pollici con M1 è disponibile a 900 Euro.

Per quanto concerne i TV, invece, l’LG OLED 55A26LA da 55 pollici viene proposto a 999,99 Euro, il 41% in meno dai 1699,99 Euro di listino, mentre il Samsung QE65QN85BATXZT da 65 pollici è disponibile a 1499,99 Euro, con un risparmio del 37% dai 2399,99 Euro di listino. Interessante anche la riduzione sul QE43QN90BATXZT da 43 pollici, a 799,99 Euro, il 42% in meno dai 1399,99 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata attraverso questo indirizzo