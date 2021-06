Mediaworld lancia un volantino con offerte su smartwatch ed auricolari Samsung

Non c'è solo il nuovo volantino Mediaworld di Giugno tra le novità della catena di distribuzione rossa. Da oggi, 14 Giugno fino al 27 infatti sarà attiva la promozione "Indossa la Tecnologia Samsung" che permette di godere di offerte su smartwatch ed auricolari Bluetooth Samsung.

Il Samsung Galaxy Fit2 viene proposto a 41,99 Euro, rispetto ai 49,99 Euro di listino. Il Samsung Galaxy Watch Active2 da 44mm invece passa a 179,99 Euro, con un risparmio di 90 Euro rispetto ai 269,99 Euro imposti dal produttore, mentre la variante con cassa da 40mm è disponibile a 129,99 Euro. I due dispositivi sono disponibili in varie colorazioni, con possibilità di godere anche della consegna gratuita a casa nel giro di pochi giorni e del ritiro contestuale in negozio a osto zero.

Fronte auricolari, le Galaxy Buds+ sono disponibili a 99,99 Euro, mentre le Samsung Galaxy Buds Live passano a 145,99 Euro rispetto ai 169,99 Euro di listino. In questo caso la consegna a casa prevede un sovrapprezzo da 2,99 Euro, mentre il ritiro nel punto vendita più vicino può avvenire anche in poche ore a costo zero. Le Galaxy Buds Pro invece passano a 179,99 Euro dai 229,99 Euro, con spedizione a casa gratuita.

La lista completa delle offerte è disponibile direttamente a questo indirizzo.