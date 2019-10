Mediaworld lancia volantino di Ottobre: torna il Sottocosto fino al 13!

Parte oggi il primo volantino di Ottobre 2019 di Mediaworld, battezzato "Sottocostock", che sarà attivo fino al 13 in tutti i punti vendita ma anche sul sito web. Le offerte sono davvero tante e come sempre elenchiamo in questa notizia quelle che riteniamo degne di essere menzionate.

Xiaomi Redmi Note 7 da 64 gigabyte, nella colorazione nera, è disponibile al prezzo di 169 Euro, per un risparmio di 30 Euro rispetto a quello di listino del produttore cinese, che a sua volta era già molto basso. Scende anche il prezzo di iPhone Xs da 64 gigabyte space grey, a 899 Euro, che potrebbe risultare conveniente per molti. Tra le offerte anche Huawei P30 Pro da 128GB, che scende a 729 Euro. Tra le offerte citiamo anche iPhone Xr da 64 gigabyte a 629 euro.

Non mancano anche gli indossabili: Huawei Watch GT ad esempio è disponibile a 129 Euro, che si traduce in un risparmio di 70 Euro rispetto al prezzo di listino. Il Samsung Galaxy Fit invece può essere portato a casa a 79 Euro, 20 Euro in meno se confrontati ai 99 di listino.

Dal fronte dei laptop, il MacBook Air da 13 pollici con 128 gigabyte di memoria interna è disponibile a 999 euro, mentre l'iPad Pro da 11 pollici WiFi Only grigio siderale passa a 777 Euro dai precedenti 899 Euro di listino.

Molto ricca anche l'offerta per i televisori: l'LG OLED55B9PLA da 55 pollici può essere acquistato a 1499 Euro, mentre il Sony KD55XG8596 con la stessa diagonale è disponibile a 749 euro.

