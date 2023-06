Mediaworld lancia il nuovo volantino: 'Porta in Vacanza la Tecnologia' fino al 16 Giugno

In aggiunta alle offerte solo online di Unieuro, Mediaworld propone il volantino “Porta In Vacanza la Tecnologia” che fino al 16 Giugno 2023 propone un’ampia gamma di promozioni su tanti prodotti d’elettronica.

Nella sezione accessori per PC e tablet, segnaliamo lo sconto sull’SSD T7 Shield di Samsung da 2 terabyte che passa a 179 Euro, il 28% in meno rispetto ai 249,99 Euro di listino, ma anche la Apple Pencil di prima generazione che è disponibile a 94 Euro, il 21% in meno dai 119 Euro imposti dal produttore. In offerta però è disponibile anche l’SSD USB-C targato Lacie a 99 Euro, il 31% in meno dai 144,99 Euro precedenti.

Negli accessori legati alla telefonia invece in offerta vengono proposti gli auricolari Sony WFC500B a 57,99 Euro, il 42% in meno dai 99,99 Euro di listino, mentre le Beats Studio Buds passano a 149 Euro, il 21% in meno dai 189,99 Euro di listino. In offerta troviamo anche le Sony WFC500W a 58,99 Euro, dai 99,99 Euro di listino.

La lista completa delle offerte è disponibile attraverso questo indirizzo. Come sempre, per tutte le informazioni sulla data di consegna e spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti, così come per eventuali pagamenti a rate.