Mediaworld lancia il volantino 'Red Price': sconti su TV, smartphone e PC

Mediaworld annuncia oggi il lancio del nuovo volantino "Red Price", che sarà disponibile sia in negozio che online fino al prossimo 19 Maggio. Come sempre ad essere interessate sono varie categorie di prodotti, tra cui ovviamente l'elettronica di fascia alta.

Partendo proprio dai televisori, la Panasonic TX-55FX740E da 55 pollici 4K, è disponibile a 599 Euro rispetto ai 799 Euro di listino. La Sony KD65XF9005 invece passa a 1499 Euro dai precedenti 1799 Euro, mentre l'LG OLED 55C8 da 55 pollici 4K Ultra HD può essere portato a casa a 1599 Euro, 400 Euro in meno rispetto al prezzo di listino. In offerta anche i televisori Samsung, tra cui il QE55Q8FNATXZT, a 999 Euro, 500 Euro in meno rispetto ai 1499 Euro precedenti. Interessante anche lo sconto sull'LG OLED65B8 da 65 pollici 4K, a 1899 Euro.

Dal fronte dei PC e tablet, l'iPad Pro da 11 pollici WiFi con memoria interna da 64 gigabyte è disponibile ad 849 Euro. Il MacBook Air da 13 pollici con processore Intel Core i5, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 128 gigabyte può essere acquistato ad 899 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone, iPhone Xr da 64 gigabyte è disponibile a 779 Euro, con iPhone 8 da 64 gigabyte a 599 Euro. iPhone Xs Max da 256 gigabyte invece è in sconto a 1349 Euro.

Apple Watch Series 4 da 40mm è disponibile a 429 Euro. La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.

