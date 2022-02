Mediaworld lancia il volantino di Sanremo 2022: offerte fino al 6 Febbraio 2022

In occasione del via al Festival di Sanremo 2022, Mediaworld oggi lancia il volantino "Musica per le tue orecchie", che propone online e nei negozi una serie di promozioni molto interessanti su CD, vinili, ma anche casse Bluetooth e cuffie fino al 6 Febbraio 2022.

Partendo dalle casse Bluetooth, segnaliamo lo sconto sullo smart speaker Google Nest hub 2, che viene proposto a 69,99 Euro, 30 Euro in meno rispetto ai 99 Euro di listino. Interessante però anche lo sconto su Google Nest Audio, a 59,99 Euro dai 99,99 Euro precedenti. Tra le altre casse Bluetooth disponibili a prezzi ridotti segnaliamo il JBL Extreme 2 Gun Metal a 189,99 Euro, rispetto ai 249,99 Euro precedenti, mentre laSony XB23 è disponibile a 79,99 Euro. 30 Euro in meno dai 109,99 Euro di listino.

Per quanto riguarda le cuffie ed auricolari, invece, non possiamo non partire dalle AirPods Pro con case di ricarica MagSafe, che vengono proposte a 219 Euro, con un risparmio di 60 Euro. Le Sony WF-1000XM4 invece passano a 200,99 Euro, dai 279,99 Euro di listino. Beats propone invece le Studio Buds a 118,99 Euro, rispetto ai 149,99 Euro di listino. Infine, calando di prezzo segnaliamo le Xiaomi Redmi Buds 3 pro a 59,99 Euro.

La lista completa delle promozioni può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.