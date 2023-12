Mediaworld lancia il nuovo volantino: top tech in offerta fino al 4 Gennaio 2024

Con la scadenza del precedente volantino, Mediaworld lancia in giornata odierna la nuova iniziativa promozionale che fino al 4 Gennaio 2024 propone il top della tecnologia in offerta a prezzi ridotti.

L’iPhone 15 da 128 gigabyte è disponibile ad 899 Euro, in calo dai 979 Euro di listino, ma in offerta troviamo anche il Samsung Galaxy A34 5G da 128 gigabyte, a 339 Euro, in calo rispetto ai 399,90 Euro di listino. Tra gli sconti troviamo anche l’Oppo A58 da 128 gigabyte a 159 Euro, con un risparmio consistente se si tiene conto che il prezzo consigliato dal produttore è di 249,99 Euro.

Per quanto riguarda il comparto informatica, il MacBook Air da 13 pollici con chip M1 ed SSD da 256 gigabyte viene proposto ad 899,99 Euro, in calo dai 1229 Euro di listino, mentre l’ASUS ROG Strix G614JU è disponibile a 1199 Euro.

Passando alla sezione con i TV, l’LG OLED EVO C3 da 55 pollici è disponibile a 1299,99 Euro, in calo rispetto ai 1699 Euro di listino, mentre l’LG QNED 55QNED756RA da 55 pollici è disponibile a 649 Euro, mentre l’Hisense 43E7KQ da 43 pollici è disponibile a 329 Euro, dai 449 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.