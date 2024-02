Mediaworld lancia la Watch Week: sconti fino all'11 Febbraio 2024 su Apple Watch

Fino all’11 Febbraio 2024 sarà disponibile da Mediaworld la Watch Week, tre giorni in cui sarà possibile acquistare a prezzi ridotti diversi modelli di smartwatch targati Apple.

Apple Watch Series 9 nella variante GPS Only con cassa da 41mm in alluminio è disponibile a 389 Euro, in calo del 7% rispetto ai 419 Euro di listino, mentre la versione da 45mm viene proposta a 419 Euro, in calo di 70 Euro rispetto ai 489 Euro imposti dal produttore.

In sconto anche Apple Watch SE GPS Only con cassa da 40mm in alluminio, che può essere portato a casa a 229 Euro, il 9 % in meno dai 253,99 Euro previsti dal listino Apple. Se si opta per il modello da 44mm, invece, il prezzo scende da 289 a 269 Euro.

Non poteva mancare all’appello Apple Watch Ultra 2, nella variante GPS + Cellular con cassa da 49mm, ad 849 Euro, in calo dai 909 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo. Per tutte le informazioni sul pagamento a rate vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.