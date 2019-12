Mediaworld lancia gli X-Days di Natale: sconti fino al 23 Dicembre

Mediaworld lancia da oggi, mercoledì 11 Dicembre, gli X-Days di Natale che saranno disponibili fino al 23 Dicembre solo online. La catena di distribuzione propone anche la consegna standard gratuita su tutti i prodotti presenti nel volantino.

Partendo dalla telefonia, Oppo Reno Z può essere acquistato a 219 Euro, rispetto ai 319 Euro di listino, mentre Xiaomi Mi 9 SE da 128GB passa a 299 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 399 Euro imposti dal produttore.

Per quanto riguarda i PC ed accessori per la smart home, sull'iMac 5K da 27 pollici del 2017 è proposto uno sconto di 400 Euro e passa a 1699 Euro dai 2099 Euro precedenti. In sconto però troviamo anche la versione da 21,5 pollici con schermo 4K, a 1299 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 1499 Euro del listino Apple.

In sconto anche tante componenti per il PC: il processore Intel Core i7-9700K da 3,60 GHz può essere portato a casa a 509 Euro, mentre l'Intel Core i9-9900 KS passa a 589 Euro. Sull'AMD Ryzen 7 3800X invece viene proposto uno sconto di 200 Euro, e può essere acquistata a 399 Euro.

Per coloro che sono interessati ai TV, la Sony KD55XF9005 da 55 pollici passa a 799 Euro, mentre la Samsung QE43Q60RATXZT da 43 pollici può essere acquistata a 499 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.