Mediaworld lancia gli X-Days: sconti imperdibili su tanti prodotti fino al 31 Marzo 2022

A poche ore dal lancio dei Lenovo Days di Mediaworld, la catena di distribuzione propone in giornata odierna una serie di sconti molto interessanti fino al prossimo 31 Marzo 2022, con riduzioni importanti su un’ampia gamma di prodotti.

Tra le offerte per quanto riguarda TV ed audio, segnaliamo il Samsung UE50TU7090UXZT da 50 pollici a 399 Euro, in calo rispetto ai 579 Euro di listino, mentre il Sony XR75X90J da 75 pollici propone a 1499 Euro, in calo dai 1999 Euro di listino. L’LG 32LQ63006LA da 32 pollici passa a 277,99 Euro, dai 299 Euro imposti dal produttore, mentre il Philips 50PUS7906 da 50 pollici viene proposto a 457 Euro, con un risparmio importante dai 699 Euro di listino, mentre il Samsung UE43AU8070 da 43 pollici passa a 435 Euro, in calo se si prende in considerazione che di listino costa 529 EUro.

Per quanto riguarda le offerte sui PC, invece, segnaliamo il Lenovo IdeaPad 3 da 15,6 pollici con 8 gigabyte di RAM ed SSD da 512 gigabyte 499 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 599 Euro di listino, mentre l’iMac da 24 pollici con processore M1 ed SSD da 512 gigabyte passa a 1749 Euro, dai 1949 Euro di listino. Il monitor Samsung Odyssey G3 da 27 pollici passa a 229,99 Euro, invece, dai 309 Euro di listino.

Fronte telefonia, l’iPhone 13 da 256 gigabyte viene proposto a 949 Euro, dai 1059 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy S21 FE da 128 gigabyte è disponibile a 678 Euro, in calo rispetto ai 769 Euro di listino.

La lista completa delle promozioni può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.