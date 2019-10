Mediaworld lancia gli X-Days: tanti sconti fino al 17 Ottobre

Non solo il Sottocosto di Unieuro. La giornata di oggi segna infatti il via per un'altra promozione di Mediaworld, che ha ufficialmente inaugurato gli X-Days, sei giorni di offerte che saranno disponibili solo online fino al 17 Ottobre.

Partendo come sempre dalla telefonia, il Samsung Galaxy S10+ da 128GB brandizzato Tre è disponibile al prezzo di 799 Euro, rispetto ai 1029 Euro di listino, mentre l'iPhone Xs Max da 256GB può essere acquistato a 1279 Euro, 80 Euro in meno dal prezzo di lancio dello scorso anno. Nel volantino troviamo anche Huawei P30 Pro da 128GB, anch'esso brandizzato Tre, a 699 euro.

Dal fronte dei computer e della smart home, il Surface Go di Microsoft da 64GB è scontato a 329 Euro, 130 Euro in meno rispetto ai 459 Euro precedenti.

Tra le offerte troviamo anche tanti televisori, tra cui il Sony KD43XG8396 da 43 pollici, a 779 Euro, mentre il Panasonic TX-55FZ800E è disponibile in sconto a 1199 Euro. Molto interessante anche l'offerta sulla Samsung QE65Q85RATXZT da 65 pollici 4K UHD, a 2099 Euro, 900 Euro in meno se confrontato al prezzo di listino.

Per gli interessanti a cuffie ed accessori audio, le PowerBeats 3 Wireless passano a 139,99 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.