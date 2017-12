Mediaworld lancia i X-Mas Days: Huawei P10 ed LG G6 in offerta fino al 21 Dicembre

Tempo di offerte natalizie per i vari distributori e rivenditori del nostro paese, che con l'avvicinarsi delstanno proponendo agli utenti delle interessanti promozioni per incentivare l'acquisto di nuovi prodotti e facilitare l'acquisto di regali.

Tra questi c'è anche Mediaworld, che fino al 21 Dicembre propone i X-Mas Days, una serie di promozioni disponibili esclusivamente online e che comprendono la consegna gratuita.

Nella corposa lista di promozioni, raggiungibile a questo indirizzo, figurano molti prodotti d'elettronica al consumo ed informatica estremamente interessanti.

Tra tutti citiamo l'Huawei P10, lo smartphone top di gamma 2017 della società asiatica, che si è contraddistinto come uno dei cellulari più apprezzati dell'anno, e che può essere portato a casa nelle colorazioni Black e Silver a 399 Euro, contro i 679 Euro di listino, per un risparmio complessivo di 280 Euro. La versione dello smartphone in offerta è quella brandizzata Vodafone, il che vuol dire che anche gli aggiornamenti saranno nelle mani dell'operatore telefonico.

Sempre a livello di telefonia, citiamo l'iPhone 5c da 16 gigabyte white di Apple, ricondizionato, a 149 Euro contro i 219 Euro di listino, ma è presente anche a prezzo molto conveniente l'LG G6, sempre brandizzato Vodafone, a 399 Euro.

Per quanto riguarda i televisori, tra tutti citiamo il Samsung QE55Q7CAMTXZT, una TV QLED da 55 pollici 4K, a 1699 Euro, rispetto ai 2299 Euro di listino.