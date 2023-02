Mediaworld lancia gli XDays solo online: sconti fino al 19 Febbraio 2023

In aggiunta al nuovo volantino Euronics, anche Mediaworld propone oggi una nuova iniziativa promozionale. Gli XDays di Febbraio 2023 saranno disponibili fino al 19, solo online, con tante offerte.

Il Lenovo Tab M10 4G da 32 gigabyte è disponibile a 129,99 Euro, il 23% in meno rispetto ai 169,99 Euro imposti dal produttore. Sempre dal fronte tablet, segnaliamo anche il Galaxy Tab A7 WiFi Only con 32 gigabyte di memoria e schermo da 10,4 pollici, che passano a 159,99 Euro, il 27% in meno dai 219,99 Euro di listino.

Le cuffie Sony WH1000XM5B invece calano da 419,99 Euro a 324,99 Euro: in questo caso la riduzione è del 22% se si tiene conto del prezzo di listino.

In offerta anche vari prodotti Apple. Segnaliamo ad esempio il Mac Mini con processore M1, 8GB di RAM ed SSD da 256 gigabyte, a 599,99 Euro, il 26% in meno dagli 819 Euro di listino, mentre l'iPad Air da 10,9 pollici con 256GB di storage è disponibile ad 849 Euro, il 14% in meno rispetto al prezzo imposto dal colosso di Cupertino.

In promozione anche la mirrorless Sony ILCE-7M2K, a 1140,99 Euro, dai 1399,99 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.