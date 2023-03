Mediaworld lancia gli XDays: sconti imperdibili fino al 23 Marzo 2023

Mediaworld lancia oggi gli X-Days, che fino al 23 Marzo 2023 propone una serie di sconti molto interessanti su un'ampia gamma di prodotti d'elettronica ed informatica, inclusi smartphone.

Lo Xiaomi Redmi Note 11S nella versione con 6GB di RAM e 128 gigabyte di storage viene proposto a 209,99 Euro, il 30% in meno rispetto ai 299,99 Euro di listino.

In sconto segnaliamo anche l'iPhone 14 Pro Max da 512GB, che passa a 1769,99 Euro, in calo del 5,8% rispetto ai 1879 Euro imposti dal produttore.

Tra gli altri prodotti disponibili a prezzi ridotti segnaliamo anche il Lenovo P11, nella variante WiFi Only con base di ricarica e 64 gigabyte di storage, a 229,99 Euro, il 23% in meno dai 299,99 Euro.

La stampante HP Inkjet Deskjet 4130E, invece, viene proposta a 59,99 Euro, il 33% in meno dagli 89,99 Euro precedenti.

Interessante anche la promozione sulla fotocamera digitale Canon EOS 2000D 18.55D, che viene proposta a 429,99 Euro, il 14% in meno rispetto ai 499,99 Euro di listino.

La lista completa delle promozioni può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti, con i relativi dettagli sulla possibilità di effettuare il pagamento a rate in tre date con PayPal e Klarna, oltre che per il ritiro negli store.