Mediaworld lancia gli Xiaomi Days: sconti su tanti prodotti fino all'9 Marzo 2022

Parallelamente agli Sconti Solo Per il Weekend di Mediaworld, la catena di distribuzione propone gli Xiaomi Days che fino al 9 Marzo 2022 sia online che nei negozi propongono tantissimi sconti su un’ampia gamma di prodotti del marchio cinese.

Lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro nella configurazione 6/128Gb viene proposto a 279 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 329 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate mensili da 13,95 Euro al mese. In offerta anche lo Xiaomi 11 Lite 5G NE con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, che passa a 329 Euro, 120 Euro in meno rispetto ai 449 Euro imposti dal produttore, con pagamento in 20 rate mensili a 16,45 Euro al mese.

In offerta anche lo Xiaomi Electric Scooter 3, a 359 Euro, con un risparmio di 90 Euro rispetto ai 449 Euro di listino. Lo Xiaomi Smart Clock, invece, passa a 39,99 Euro, 20 Euro in meno dai 59,99 Euro di listino.

Interessante anche la fotocamera Xiaomi 360° Camera, la videocamera di sorveglianza 1080p che passa a 29,99 Euro, con un risparmio di 10 Euro.

Fronte smartwatch, segnaliamo lo Xiaomi Redmi Watch 2 Lite a 59,99 Euro, con uno sconto di 10 Euro rispetto ai 69,99 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.