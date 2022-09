MediaWorld: lanciato uno sconto del 19% su uno Smart TV Sony 2022

Non ci sono unicamente gli sconti Apple da MediaWorld, in quanto la popolare catena ha lanciato diverse iniziative promozionali. Tra le offerte attive al momento in cui scriviamo, troviamo un possibile risparmio interessante su uno Smart TV di Sony uscito nel 2022.

Infatti, il modello Sony KD50X82K viene ora venduto a un prezzo pari a 849 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 1.049 euro. Si tratta quindi di uno sconto del 19,06%, ovvero si possono risparmiare 200 euro. Potrebbe insomma risultare una buona occasione per più di qualcuno.

Ricordiamo che la scheda tecnica di Sony KD50X82K include un pannello con diagonale di 50 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano ovviamente gli standard DVB-T2 e DVB-S2, così come sono presenti tutte le funzionalità smart del caso, visto che c'è Google TV. Non manca l'Auto Low Latency Mode in HDMI 2.1.

Per il resto, non siamo riusciti a scovare questo specifico modello sul portale ufficiale di Amazon Italia, così come il prodotto non fa capolino sul sito Web di Unieuro. Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld può fare gola sotto più punti di vista, anche in termini di disponibilità.