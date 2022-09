MediaWorld ha lanciato uno sconto del 43% su una stampante HP

Dopo aver trattato una promozione di MediaWorld su un TV Samsung 4K, torniamo ad approfondire le iniziative promozionali lanciate dalla popolare catena relativamente all'ambito Tech. Tra queste, si fa notare uno sconto su una stampante laser di HP.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, il modello HP LASERJET M110W viene proposto, mediante una promozione attiva solamente online, a un prezzo pari a 106,99 euro sul sito Web di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 189,99 euro, dunque si fa riferimento a un possibile risparmio del 43,68%. In parole povere, si tratta di uno sconto di 83 euro.

Si fa in ogni caso riferimento a una stampante "smart", in quanto mediante l'applicazione HP Smart è possibile eseguire scansioni e condividerle anche su Google Drive, Dropbox o in generale sul cloud, tutto direttamente dallo smartphone. Non manca chiaramente la possibilità di visualizzare e stampare in modo rapido immagini e documenti, anche provenienti da Dropbox, sempre dal proprio dispositivo mobile di fiducia.

Al netto di questo, approfondendo quanto proposto dagli altri principali negozi online, risulta interessante notare che Unieuro vende il prodotto a un costo simile, ovvero a 99,99 euro. I rivenditori di Amazon Italia, invece, propongono la stampante a un prezzo di partenza di 153,07 euro (125,52 euro usata).