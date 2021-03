MediaWorld, Laser TV scontato di 1491 euro con rimborso di 1000 euro

Dopo aver trattato gli sconti relativi a diversi prodotti Apple, torniamo a dare un'occhiata alle promozioni tecnologiche proposte da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato un'offerta relativa a Laser TV.

In particolare, il modello Hisense Laser TV 100L5F-A12, segnato come "Novità" dal portale ufficiale di MediaWorld, viene venduto a un prezzo di 4499 euro, al posto dei precedenti 5990 euro. In parole povere, siamo dinanzi a uno sconto di 1491 euro. Inoltre, come si può leggere nell'apposito banner presente nella pagina del prodotto, che riporta a questa pagina relativa a termini e condizioni, fino al 31 marzo 2021 è possibile ottenere un ulteriore rimborso di 1000 euro. Vi consigliamo in ogni caso di informarvi per bene in merito a quest'ultimo, approfondendo il regolamento. Per il resto, il portale ufficiale di MediaWorld fa riferimento anche alla presenza della consegna gratuita.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per mettere le mani su questo proiettore, che riesce ad arrivare alla risoluzione 3840 x 2160 pixel. In ogni caso, potete approfondire il prodotto mediante la nostra recensione di Hisense Laser TV, uscita a inizio 2021.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello sul portale ufficiale di Unieuro. Per quel che concerne, invece, Amazon Italia, il prezzo del proiettore 100L5F-A12 è pari a 5233,04 euro (a cui vanno aggiunti 24 euro di spedizione). Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe risultare intrigante per un certo tipo di utente.