MediaWorld, Lenovo Tab P11 in offerta sotto i 200 euro: offerta niente male

Non sono disponibili esclusivamente le offerte relative al Blue Monday da MediaWorld. Infatti, la popolare catena ha lanciato anche diverse altre promozioni. Ad esempio, c'è uno sconto legato al tablet Lenovo Tab P11 J606F.

Più precisamente, quest'ultimo viene adesso proposto, nel suo modello Wi-Fi con 64GB di memoria interna, a un prezzo di 199 euro mediante il sito Web di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, generalmente il costo del prodotto sarebbe di 299 euro. In parole povere, c'è un possibile risparmio di 100 euro. Si potrebbe dunque trattare di un'occasione non male per chi sta cercando un tablet che rientri nella fascia di prezzo sotto i 200 euro. In ogni caso, la promozione rientra nel volantino TV e PC Mania di MediaWorld, che resterà disponibile fino al 26 gennaio 2022.

Approfondendo quanto proposto relativamente al dispositivo da parte degli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che su Amazon il tablet viene venduto a 309,33 euro. Non siamo invece riusciti a trovare il modello Wi-Fi del dispositivo sul portale ufficiale di Unieuro. Insomma, l'offerta lanciata da MediaWorld può risultare interessante sotto diversi punti di vista.

In ogni caso, i più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che Lenovo Tab P11 era già finito al centro di promozioni MediaWorld in passato, ma chi si è perso le precedenti offerte potrebbe voler approfondire la nuova promozione.