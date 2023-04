Mediaworld Let's Go, arriva il volantino di Pasqua: sconti fino all'11 Aprile

Continua la campagna promozionale Let’s Go di Mediaworld, con la Pasqua Edition che fino all’11 Aprile 2023 propone un’ampia gamma di promozioni su tanti prodotti d’elettronica ed informatica.

Nel settore della telefonia segnaliamo iPhone 13 da 128 gigabyte a 789,99 Euro, in calo del 15% rispetto ai 939 Euro di listino, mentre iPhone 14 Pro Max da 256 gigabyte passa a 1449,99 Euro, con un calo del 10% dai 1619 Euro imposti dal produttore. Interessante anche Apple Watch SE GPS Only con cassa da 40mm in alluminio, che passa a 279,99 Euro, il 9% in meno dai 309 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy S23 da 128 gigabyte è disponibile ad 849,99 Euro ed Honor Magic 5 Lite 5G da 128 gigabyte a 339,99 Euro.

Per quanto riguarda l’informatica ed il gaming, il MacBook Air da 13,3 pollici con processore M1 è disponibile ad 899,99 Euro, mentre il Galaxy Tab S8 Wifi Only da 256 gigabyte può essere portato a casa a 699,99 Euro.

Tra i televisori, il QNED di LG 55QNED826QB da 55 pollici passa a 689,99 Euro, il 42% in meno rispetto ai 1199,99 Euro di listino, mentre il Samsung QE55Q80BATXZT da 55 pollici è disponibile a 690,99 Euro ed il Sony XR55A90J da 55 pollici passa a 1799,99 Euro.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.