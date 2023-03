Mediaworld Let's Go, c'è anche il nuovo iPhone 14 giallo in sconto: che prezzi!

Degli sconti Mediaworld sugli smartphone nell'ambito della promozione "Let's Go" ve ne abbiamo già parlato: con device Samsung, Apple, Honor e Xiaomi in offerta, la catena ha una proposta per tutti i gusti (e le tasche). Ciò che potrebbe essere passato inosservato, però, è che anche i nuovi iPhone 14 gialli sono già in sconto.

Per esempio, potete accaparrarvi l'iPhone 14 Giallo da 128 GB al prezzo di 899,99 Euro, il 12,53% in meno del prezzo di listino, fissato a 1.029 Euro. Ovviamente, allo stesso prezzo trovate anche le altre varianti meno "appariscenti" dello smartphone, che sul sito di Mediaworld può essere ordinato anche in Blu, Viola, nella variante Product(RED) e nelle classiche tinte Mezzanotte e Galassia.

Per la verità, le versioni Mezzanotte, Galassia, Blu e Product(RED) godono di uno sconto appena più pronunciato dei modelli Viola e Giallo, e vengono proposte a 895,99 Euro, il 12,92% in meno del prezzo consigliato da Apple. Certo, si tratta di un cambiamento irrisorio rispetto alle altre due varianti, ma se il colore del vostro smartphone non vi preoccupa troppo potete orientarvi sulle tre versioni "classiche" del prodotto.

Per quanto riguarda l'iPhone 14 Giallo da 256 GB, invece, lo smartphone viene proposto a 1.029,99 Euro, l'11,13% in meno del prezzo di listino, fissato a 1.159 Euro. Allo stesso prezzo potete assicurarvi anche le altre cinque varianti cromatiche del device (Mezzanotte, Galassia, Product(RED), Viola e Blu): niente extra-sconto per le tinte più neutre, a questo giro.

Infine, l'iPhone 14 Plus Giallo da 128 GB sarà vostro al prezzo di 999,99 Euro, il 15,18% in meno del prezzo di listino originale, pari a 1.179 Euro. Stesso discorso per le altre tonalità del dispositivo, che vengono anch'esse promosse a poco meno di mille Euro. Invece, la versione da 256 GB del device è scontata a 1.129,99 Euro (contro i 1.309 di listino), mentre quella da 512 GB si trova a 1.499,99 Euro (il 7,58% in peno dei 1.569 Euro di listino).