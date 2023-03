Mediaworld Let's Go: sconti su smartphone Samsung, Xiaomi, Honor ed iPhone

Con il nuovo volantino Mediaworld di Marzo 2023, la catena di distribuzione propone una serie di sconti molto interessanti su tanti smartphone. Protagonisti sono i principali brand del settore.

iPhone 14 da 128 gigabyte è disponibile ad 895,99 Euro, il 12% in meno rispetto ai 1029 Euro di listino. In offerta troviamo anche iPhone 14 Pro Max da 256 gigabyte, a 1449,99 Euro, il 10% in meno rispetto ai 1619 Euro di listino , mentre il modello da 128 gigabyte passa a 1299,99 Euro, il 12% in meno dai 1489 Euro di listino. L’iPhone 14 da 256 gigabyte è invece disponibile a 1029,99 Euro.

Tra i Samsung, segnaliamo il Galaxy A04S da 32 gigabyte a 131,99 Euro, ma anche l’A13 da 128 gigabyte a 175,99 Euro, con un risparmio del 20% dai 219,99 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy A53 da 256 gigabyte viene proposto a 399,99 Euro.

Fronte Xiaomi, invece, è disponibile a 279,99 Euro lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro da 128 gigabyte, il 20% in meno rispetto ai 349,99 Euro di listino, oltre che lo Xiaomi Redmi 10 da 128 gigabyte a 179,99 Euro ed il Redmi 9A 2/32GB a 99,99 Euro.

Tra gli Honor, citiamo la promozione sull’Honor Magic 5 Lite 5G da 128 gigabyte a 359,99 Euro, il 7% in meno rispetto ai 389,99 Euro di listino.