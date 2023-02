Mediaworld LG Days: 1 Euro di sconto per ogni pollice sui TV LCD ed UHD, 2 Euro sugli OLED

Non c'è solo il nuovo Red Price di Mediaworld in giornata odierna. La catena di distribuzione ha infatti anche lanciato gli LG Days che fino al 12 Febbraio 2023 propongono tanti sconti sui TV LCD, UHD ed OLED di LG.

Nela fattispecie, l'importo degli sconti varia a seconda del modello e del polliciaggio:

1 Euro di sconto per ogni pollice su tutti i TV LCD/UHD

2 Euro di sconto per ogni pollice sui TV OLED

Ciò vuol dire che, ad esempio, acquistando un TV UHD da 43 pollici, si vedrà applicato nel carrello uno sconto di 43 Euro, che si aggiunge a quello già proposto. Un esempio può essere visto direttamente attraverso lo screenshot presente in calce. L'importo massimo che può raggiungere lo sconto è di 86 Euro.

Discorso analogo anche per gli OLED: in questo caso però l'importo della riduzione - che varia sempre a seconda delle dimensioni del pannello - è di 2 Euro per pollice. Su un OLED55CS6LA da 55 pollici quindi si otterrà uno sconto di 110 Euro, che si va a sommare a quello proposto dalla catena. L'importo massimo che può raggiungere la riduzione è di 166 Euro.

La lista completa dei prodotti compatibili può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Tutte le condizioni di spedizione e consegna disponibili nelle singole schede.