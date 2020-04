Mediaworld dà il via agli LG Days: ottime offerte anche su TV e soundbar

Hanno preso oggi il via, venerdì 24 Aprile 2020, gli LG Days di Mediaworld. La catena di distribuzione ha lanciato una nuova iniziativa promozionale che permette di acquistare fino al 27 Aprile a prezzi ridotti tantissimi dispositivi della società asiatica, tra cui anche televisori e soundbar.

Il TV LG OLED55B9SLA da 55 pollici può essere portato a casa a 1299 Euro, rispetto ai 1599 Euro di listino. In sconto però troviamo anche l'OLED 55B9PLA, sempre a 1299 Euro, per un risparmio di 600 Euro se si conta che il prezzo di listino è di 1899 Euro. L'OLED 55C9PLA da 55 pollici, invece, è scontato a 1399 Euro, dai 1999 Euro proposti dal produttore.



Sempre restando in ambito OLED, troviamo anche il 65C9PLA da 65 pollici a 2099 Euro: in questo caso il risparmio è di 1400 Euro. Scendendo di fascia invece, è disponibile a prezzo ridotto anche il 49UM7100PLB da 49 pollici, a 349 Euro.

Passando alle soundbar, invece, la LG SJ3 è disponibile a 129,99 Euro, 30 Euro in meno dai 159,99 Euro precedenti. A 159,99 Euro invece passa la SL4Y, una soundbar a due casse con supporto Dolby Digital, che viene venduta di listino da LG a 199,99 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.