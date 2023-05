Mediaworld, gli LG Days sono agli sgoccioli: doppio sconto sui TV OLED LG

Dopo aver visto il volantino Mediaworld di maggio, che propone in sconto i nuovi iPhone 14 e Galaxy S23, vi parliamo di un'altra iniziativa della catena specializzata in elettronica di consumo: si tratta degli LG Days, ormai agli sgoccioli ma che vi permettono di acquistare un TV LG ad un prezzo davvero conveniente.

In cosa consiste la promozione LG Days? Si tratta essenzialmente di un doppio sconto su una gamma di TV LG: i televisori sono infatti scontati con un ribasso compreso tra il 20% e il 40% del prezzo consigliato dal produttore, ma al di sopra di questa offerta viene calcolato un ulteriore sconto pari a un Euro nel carrello online per ogni pollice di diagonale della TV. Se quest'ultima è un dispositivo OLED, inoltre, lo sconto raddoppia a due Euro per pollice.

Facciamo un esempio pratico: prendiamo il TV LG OLED 4K OLED48A26LA del 2022. Si tratta di un televisore OLED da 48", che al momento viene proposto sul sito web di Mediaworld a 899,99 Euro, il 28% di sconto rispetto ai 1.249,99 Euro di listino. Visto che il televisore ha uno schermo da 48", lo sconto applicato nel carrello sarà di 48 Euro, portando il prezzo a 851,99 Euro. Attenzione, però: dal momento che il televisore ha la tecnologia OLED, lo sconto raddoppia, passando da 48 a 96 Euro. Il prezzo definitivo del prodotto, visibile solo nel carrello, sarà dunque pari a 803,99 Euro.

Attenzione, però, perché l'offerta è valida solo fino al 2 maggio, peraltro su una serie di televisori molto interessanti. Tra questi ultimi, per esempio, vi segnaliamo l'LG OLED 4K OLED55A26LA del 2022, un pannello OLED 4K da 55" scontato del 41,17% da Mediaworld: a conti fatti, il prodotto vi costerà 999,99 Euro, contro un MSRP di 1.699,99 Euro. Al prezzo scontato bisogna poi togliere ulteriori 110 Euro, per un costo definitivo di 889,99 Euro.

Infine, per i più esigenti Mediaworld sconta anche l'LG OLED Evo OLED65G26LA, un TV OLED da ben 65" con risoluzione 4K. Il televisore, proposto ad un prezzo di listino di ben 3.399,99 Euro, è scontato del 23,52%, con un costo di 2.599,99 Euro. Applicando gli ulteriori 130 Euro di sconto della promo LG Days nel carrello online, infine, il prodotto si assesterà sui 2.469,99 Euro.