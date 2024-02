MediaWorld I Love Tech: lo smartphone OPPO A58 in offerta a 159 euro

Non c'è solamente lo sconto MediaWorld su Samsung Galaxy Book3 a poter risultare interessante in ambito di iniziative promozionali lato Tech. Infatti, la ben nota catena ha dato il via anche, ad esempio, a un'offerta potenzialmente intrigante su uno smartphone di OPPO dal prezzo low cost.

Più precisamente, il dispositivo OPPO A58 viene ora venduto a un costo pari a 159 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale si apprende che usualmente il prezzo consigliato per lo smartphone ammonterebbe a 249,99 euro, quindi, a calcoli fatti, si fa riferimento a un possibile risparmio di 90,99 euro.

Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per chi è alla ricerca di uno smartphone che rientri nella fascia sotto ai 200 euro. In ogni caso, vale la pena notare che l'offerta risulta legata all'iniziativa promozionale I Love Tech di MediaWorld, che rimarrà attiva fino al 21 febbraio 2024. Avrete dunque qualche giorno per poter usufruire eventualmente dello sconto, in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di OPPO A58, quest'ultima include un processore MediaTek Helio G85, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Tuttavia, per maggiori dettagli potreste voler approfondire direttamente quanto indicato sul portale ufficiale di OPPO.