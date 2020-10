MediaWorld: questo mastodontico monitor è scontato di ben 2300 euro nel weekend!

Dopo le promozioni relative a smartphone e TV Samsung e LG, torniamo a trattare gli sconti a tempo lanciati da MediaWorld. Più precisamente, questa volta ci soffermiamo su un prodotto in particolare, dato che la nota catena ha scontato un mastodontico monitor di ben 2300 euro.

Infatti, il modello HP OMEN X Emperium 65 e il suo kit soundbar vengono venduti a un prezzo pari a 2499 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, in genere il costo sarebbe di 4799 euro, quindi si sta parlando di un possibile risparmio di ben 2300 euro. L'offerta rimarrà attiva per un tempo limitato, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend", iniziata il 10 ottobre 2020. Vi ricordiamo che si tratta di un monitor da gaming con pannello con diagonale da 65 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), nonché di un kit soundbar associato. Se volete saperne di più in merito al prodotto, potete fare riferimento al nostro approfondimento su HP OMEN X Emperium 65.

I più attenti tra di voi si ricorderanno del fatto che il prodotto era stato scontato anche a fine agosto 2020. Tuttavia, in quel caso il prezzo era pari a 2999 euro. Questo significa che, in relativamente poche settimane, c'è stato un calo di ben 500 euro. Per il resto, dando un'occhiata alle altre proposte presenti online, siamo venuti a conoscenza del fatto che Unieuro vende il prodotto a 4799 euro. Il monitor rientra anche nell'iniziativa che permette di ottenere un ulteriore 5% di sconto, quindi in realtà, aggiungendolo al carrello, il prezzo finale scende a 4559,05 euro. Per il resto, il monitor risulta attualmente non disponibile su Amazon Italia.

Vi ricordiamo che in questi giorni sono previsti molti sconti, in quanto dal 13 al 14 ottobre 2020 ci sarà il Prime Day. Vi ricordiamo che potete rimanere informati in merito alle ultime offerte disponibili mediante il canale Telegram di Everyeye dedicato alle offerte.