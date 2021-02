MediaWorld Mega Sconti: fino al 25% di sconto su laptop Lenovo, anche da gaming

Tra le offerte MediaWorld del programma “Mega Sconti” non c’è solo il monitor Xiaomi Mi Desktop visto ieri, ma anche tanti altri prodotti tra cui computer portatili per ogni esigenza. Alcune offerte particolarmente buone riguardano diversi notebook firmati Lenovo, da gaming e non: vediamo di cosa si tratta nello specifico.

Il modello meno costoso attualmente in offerta è Lenovo IdeaPad 3 15IIL05, disponibile a 476,10 Euro anziché 529,00, pagabile anche mediante 20 comode rate da 23,81 Euro al mese a tasso zero grazie a Findomestic. Ma vediamo le specifiche tecniche: si tratta di un notebook con display LCD Full HD da 15,6 pollici, dal cuore pulsante Intel Core i3-1005G1 con velocità di clock base pari a 1,2 GHz e boost a 3,4 GHz, per 256 GB di spazio d’archiviazione SSD e 8 GB di RAM DDR4 (ma supporta fino a 12 GB).

Successivamente troviamo il modello Lenovo Yoga Slim 7 14IIL05 a 899,25 Euro anziché 1199,00, anch’esso pagabile in 20 comode rate mensili da 44,96 Euro. La scheda tecnica vede sotto la scocca un processore Intel Core i7-1065G7 con clock base da 1,3 GHz e Turbo a 3,9 GHz, assieme a una scheda grafica Intel Iris Plus condivisa e 8 GB di RAM DDR4 e SSD da 512 GB lato memoria. Il display in dotazione, infine, è un LCD Full HD da 14 pollici, ergo dimensioni leggermente più piccole rispetto all’IdeaPad visto precedentemente.

Infine, sempre a 899,25 Euro anziché 1199,00 Euro, troviamo il modello da gaming Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05, dotato di processore AMD Ryzen 7-4800H dalla frequenza base pari a 2,9 GHz e Turbo a 4,2 GHz, scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti con 4 GB di vRAM, 16 GB di RAM DDR4 e un set per l’archiviazione composto da HDD da 1000 GB e SSD da 512 GB. A concludere la scheda tecnica è il monitor Full HD da 15,6 pollici.

Essendo che le offerte durano fino al 10 febbraio, il nostro consiglio è quello di cogliere l’attimo e acquistarli se siete in cerca di un ottimo computer portatile per le vostre rispettive esigenze. Se al momento non risultano disponibili per l’acquisto online, basterà attendere il messaggio inviato da MediaWorld se premete “Avvisami” nella scheda del prodotto.

Tra le altre offerte più interessanti di questo periodo in casa MediaWorld potete trovare anche, solo per oggi, smartphone come Samsung Galaxy A51 a 259 Euro anziché 379 Euro.