MediaWorld Mega Sconti: fino al 28% di sconto su smartphone Xiaomi e Oppo

L’iniziativa “Mega Sconti” di MediaWorld continua a proporci diversi prodotti in offerta: dopo avere visto, per esempio, lo smartphone OnePlus Nord a 379 Euro, è il momento di trattare altri telefoni di marchi come Oppo e Xiaomi, disponibili fino a questa domenica a prezzi alquanto vantaggiosi.

Come da prassi, iniziamo a vederli uno per uno a partire dal modello più economico che, in questo caso, è Xiaomi Redmi 9A venduto a 98 Euro anziché i 119,99 Euro di listino. Il SoC in dotazione è un MediaTek Helio G25 octa-core, accompagnato da 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna espandibile con microSD, batteria da 5000 mAh e un comparto fotocamera composto dal sensore posteriore da 13 megapixel e quello anteriore da 5 megapixel. Lo schermo è invece un LCD HD+ da 6,53 pollici.

Passiamo poi al secondo smartphone a firma Xiaomi, ovvero il modello Redmi Note 9 disponibile in quattro colorazioni al prezzo di 169 Euro contro i 229,99 Euro di listino, per uno sconto del 26,52%. Il display di questo dispositivo è un IPS LCD Full HD+ da 6,53 pollici, mentre sotto la scocca troviamo il chip Mediatek Helio G85 assieme a 4 GB di memoria RAM, 128 GB di spazio di archiviazione espandibile a 512 GB tramite microSD, batteria da 5020 mAh, setup quad-camera posteriore (48MP principale + 8MP + 2MP + 2MP) e un sensore frontale da 13MP.

In alternativa, è possibile acquistare nel volantino Tech Is Pink anche Xiaomi Redmi Note 9T 5G a 259 Euro anziché 299,99 Euro, in 20 comode rate mensili Tasso Zero. Le specifiche tecniche sono circa le stesse, cambia il processore in un Mediatek Dimensity 800U, l’espansione massima della memoria interna è di 1024 GB, manca il sensore da 8MP al modulo fotocamera posteriore ma c’è il supporto al 5G.

Giungendo dunque agli smartphone Oppo, troviamo innanzitutto il modello A5 2020 dotato di schermo LCD HD+ da 6,5 pollici, processore Qualcomm Snapdragon 665, 64 GB di memoria interna espandibile a 256 GB, 3 GB di RAM, batteria da 5000 mAh, quad-camera posteriore (12MP + 8MP + 2MP + 2MP) e un sensore selfie da 8MP. Per quanto concerne il prezzo, in questo caso si parla di 129,99 Euro anziché 179,99 Euro.

Infine, il modello di fascia medio-alta della giornata è Oppo Reno 4 Pro disponibile a 599 Euro al posto di 799 Euro. Il display in dotazione è un AMOLED Full HD+ da 6,5 pollici, mentre internamente troviamo il chip Qualcomm Snapdragon 765G octa-core, 256 GB di spazio di archiviazione non espandibile, 12 GB di RAM, batteria da 4000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65W, tripla fotocamera posteriore (48MP + 12MP + 13MP con LDAF) e lente anteriore da 32MP.

Tra le altre migliori promozioni del volantino online Mega Sconti troviamo inoltre alcuni smart TV 4K, 8K e QLED a marchio Samsung e Sony.