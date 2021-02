MediaWorld Mega Sconti: fino a 400 Euro in meno su diversi laptop da gaming

Continua il programma “Mega Sconti” di MediaWorld, con ottime offerte anche per i computer da gaming: dopo avere visto i nuovi prezzi per i laptop Lenovo, compreso un IdeaPad da gaming, ora diamo un’occhiata ai grandi sconti per altri quattro computer portatili dedicati ai videogiocatori.

Il modello meno costoso tra questi è HP Pavilion 16-A0021NL, dotato di display WLED Full HD da 16,1 pollici e, sotto la scocca, processore Intel Core i7-10750H con velocità di clock base pari a 2,6 GHz e Turbo a 5 GHz, scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti con 4 GB di vRAM dedicata, 512 GB di SSD e 16 GB di memoria RAM DDR4. Il prezzo di listino è pari a 1299,00 Euro ma, grazie allo sconto del 15% dell’iniziativa in atto, il prezzo attuale è pari a 1104,15 Euro, pagabile in 20 comode rate da 55,21 Euro al mese grazie al piano Findomestic a tasso zero.

Segue poi il computer ACER Nitro 5 AN515-55-736P in offerta a 1259,10 Euro anziché 1399,00 Euro, pagabile anche in questo caso con 20 rate da 62,96 Euro al mese. Questo modello è dotato di processore Intel Core i7-10750H e scheda grafica GeForce GTX 1650 Ti con 4 GB di vRAM, esattamente come il laptop visto precedentemente, ma lato memoria figurano 1024 GB di SSD e 16 GB di RAM DDR espandibili a 32. Il display Full HD, invece, è da 15,6 pollici e ha un refresh rate pari a 144 Hz.

Arriviamo poi allo sconto più grosso, ovvero i 400 Euro circa in meno per il modello ASUS ROG Zephyrus M15 GU502LV-AZ130T: dal prezzo di listino pari a 1999,00 Euro, infatti, è passato a 1599,20 Euro pagabili come sempre in 20 comode rate a tasso zero. Passando alle specifiche tecniche, si parla di un processore Intel Core i7-10875H da 2,3 GHz di clock base e 5,1 GHz in boost, accompagnato dalla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2060 dotata di 6 GB di memoria vRAM, SSD da 1000 GB e 16 GB di RAM DDR4 espandibili fino a 24. Lo schermo in dotazione è un Full HD da 15,6 pollici con refresh rate pari a 240Hz e 3ms come tempo di risposta.

Dulcis in fundo, troviamo in sconto anche il modello MSI GE66 Raider 10SF-420IT da 2599,00 Euro a 2209,15 Euro: il processore in dotazione è lo stesso dell’ASUS, ovvero Intel Core i7-10875H, ma la scheda grafica sotto la scocca è una NVIDIA GeForce RTX 2070 con 8 GB di vRAM dedicata. Lato memoria, invece, troviamo 1000 GB di SSD e 32 GB di RAM DDR4 espandibili addirittura a 64. Infine, il display è un Full HD da 15,6 pollici con refresh rate pari a 300Hz.

