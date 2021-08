Mediaworld Mega Sconti: 5 smartphone Xiaomi, OPPO e vivo a meno di 200 Euro

L’iniziativa Mega Sconti da Mediaworld continua a proporre una vasta gamma di prodotti in offerta, tra cui non solo un TV LG NanoCell da 43 pollici ma anche moltissimi telefoni, compresi 5 smartphone che scendono a prezzi competitivi sotto i 200 Euro: vediamo di quali modelli si parla nel dettaglio.

Partendo come da nostra prassi dal più economico, troviamo Xiaomi Redmi 9A a 99,99 Euro anziché 119,99 Euro, per uno sconto del 16,67%. Giunge dotato di schermo LCD HD+ (720 x 1600 pixel) da 6,53 pollici, chipset Mediatek Helio G25, 2 GB di RAM e 32 GB di memoria espandibile tramite microSD e una batteria da 5000 mAh, mentre per il comparto fotocamera, troviamo una singola lente posteriore da 13 megapixel e, anteriormente, un sensore da 5 MP.

Salendo leggermente di prezzo troviamo a 119,99 Euro anziché 159,99 Euro il modello OPPO A15 dotato sempre di schermo LCD HD+ da 6,5 pollici, ma sotto la scocca figura il SoC Mediatek Helio P35 da 2,3 GHz di clock accompagnato da 3 GB di memoria RAM e 32 GB lato archiviazione, per una batteria da 4230 mAh e, lato fotocamera, un singolo sensore selfie da 5 MP e tre sensori posteriori (13 MP + 2 MP + 2 MP).

Altro smartphone interessante è vivo Y20s con display LCD FHD+ da 6,51 pollici, chipset Qualcomm Snapdragon 460 octa-core da 1,8 GHz, 128 GB di memoria interna espandibile, 4 GB di RAM, batteria da 5000 mAh e tre fotocamere posteriori (13 MP + 2 MP bokeh + 2 MP macro), mentre anteriormente figura il sensore unico da 8 MP su notch a goccia centrale. Il prezzo, in questo caso, scende da 179,99 Euro a 152,99 Euro.

Xiaomi Redmi 9T è un altro modello compreso nei Mega Sconti, proposto a 159,99 Euro al posto di 199,99 Euro. Si tratta di uno smartphone con schermo LCD Full HD+ da 6,53 pollici, SoC Qualcomm Snapdragon 662 da 2 GHz octa-core, 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 512 GB, batteria da 6000 mAh e, lato fotocamera, quattro sensori sul retro (48 MP principale + 8 MP ultra grandangolare + 2 MP macro + 2 MP profondità) e lente frontale da 8 MP.

Ultimo modello, ma non meno importante, è lo smartphone vivo Y70 scontato da 269,99 Euro a 189,99 Euro, dove figura il cuore pulsante Qualcomm Snapdragon 665 con 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione espandibile fino a 1 TB, accompagnati da una batteria da 4100 mAh, tripla fotocamera posteriore (48 MP + 2 MP + 2 MP) e singola selfie da 16 MP, mentre il display è un AMOLED FHD+ da 6,44 pollici.

Altre offerte interessanti su smartphone 5G le trovate da Unieuro, dove sono disponibili in sconto tre modelli a marchio Asus, OPPO e Xiaomi.