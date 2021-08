Mediaworld, i mega sconti continuano: forti sconti su MacBook e TV OLED

Il gigante rosso della tecnologia torna a stupirci con i suoi Mega Sconti estivi. La selezione che vi avevamo già segnalato due settimane fa infatti, è stata prorogata con un'ondata di nuovi prodotti. Ecco i migliori.

Uno dei prodotti più interessanti del lotto è senza dubbio il notebook da gaming MSI GF65 Thin con RTX 3060, ma le sorprese non finiscono qui.

Una fra tutte, la promozione che consente di acquistare il MacBook Air con chip M1 e SSD da 256GB a soli 1043,10 Euro. Abbiamo già avuto modo di raccontare la nostra esperienza con l'ultimo gioiellino portatile di Apple nella nostra recensione completa.

Tante le offerte anche sulle Smart TV di ultima generazione per chi desidera spendere meno di 500 Euro. Nella collezione troviamo ad esempio l'ottimo Samsung QLED Q60 da 50 pollici a soli 494,25 Euro, oppure ancora l'LG NanoCell 4K 43NANO776PA 2021, uno splendido pannello da 43 pollici con tecnologia NanoCell proposto a 475,30 Euro. Trovate invece il suo fratello maggiore da 50 pollici a 497,40 Euro.

Spazio, naturalmente, anche per le soluzioni con tecnologia OLED. In particolare, suggeriamo di dare un'occhiata all'LG OLED 4K OLED48A16LA 2021. Proposto sotto ai 1000 Euro, risulta particolarmente interessante per via di una diagonale di appena 48 pollici, per chi è alla ricerca di una soluzione di alta qualità ma dalle dimensioni più compatte.

Per tutte le altre offerte, suggeriamo di dare un'occhiata alla pagina dedicata alla promozione sul sito ufficiale.