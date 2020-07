MediaWorld Mega Sconti, crolla il prezzo di Samsung Galaxy A71

Dopo l'interessante offerta su Samsung Galaxy S20, MediaWorld sembra aver deciso di accelerare in questi giorni, perlomeno per quanto riguarda le offerte relative agli smartphone dell'azienda sudcoreana. Infatti, nel contesto dell'iniziativa "Mega Sconti", la nota catena propone Samsung Galaxy A71 a un prezzo niente male.

In particolare, il dispositivo viene venduto a 344,25 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. In precedenza il prezzo era fissato a 459 euro, quindi si tratta di un risparmio di 114,75 euro. Le colorazioni coinvolte sono quelle Black, Silver e Blue. Vi ricordiamo che lo smartphone coinvolto dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Se vi state chiedendo quali sono i prezzi negli altri store principali, dovete sapere che Samsung Galaxy A71 viene venduto a 399 euro da Unieuro. Insomma, questa volta sembra che MediaWorld abbia deciso veramente di "accelerare", puntando a vincere la "battaglia all'ultimo sconto" su questo dispositivo. Per quanto riguarda i rivenditori di Amazon Italia, questi ultimi hanno "risposto" scontando lo smartphone a 343 euro (1,25 euro in meno di MediaWorld), ma contate che la spedizione non è delle più veloci e si passa per terze parti. Insomma, si gioca ancora una volta sul "filo del rasoio".

In ogni caso, è molto interessante analizzare il calo di prezzo subito da Samsung Galaxy A71 nell'ultimo periodo. I più attenti tra di voi si ricorderanno infatti che avevamo già trattato su queste pagine un'offerta relativa al dispositivo. Era il 23 giugno 2020 e il prezzo era di 370 euro da MediaWorld. Insomma, in poche settimane il costo dello smartphone è sceso di 25,75 euro. Non male.