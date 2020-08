MediaWorld Mega Sconti, ultimo giorno: offerte su iPhone, Samsung e Xiaomi

Dopo lo sconto di Unieuro sui dispositivi Xiaomi, torniamo a trattare delle offerte in campo smartphone. Tuttavia, questa volta ci spostiamo da MediaWorld, dato che si tratta dell'ultimo giorno dell'iniziativa "Mega Sconti".

Più precisamente, come potete vedere sul sito ufficiale di MediaWorld, quest'ultima è stata resa disponibile a partire dal 1 agosto 2020 e terminerà proprio oggi 19 agosto 2020. Vale dunque la pena dare un'occhiata alle varie offerte proposte dalla nota catena in quest'ultimo giorno. In particolare, ci soffermeremo sui principali sconti legati ad iPhone, Samsung e Xiaomi. Ne abbiamo selezionati tre per brand.

MediaWorld Mega Sconti: iPhone

Apple iPhone 11 128GB Bianco : 800,10 euro (prima 889 euro, risparmio del 10%);

: 800,10 euro (prima 889 euro, risparmio del 10%); Apple iPhone 11 Pro 256GB Grigio siderale : 1155,15 euro (in precedenza 1359 euro, sconto del 15%);

: 1155,15 euro (in precedenza 1359 euro, sconto del 15%); Apple iPhone XR: 628,15 euro (prima 739 euro, risparmio del 15%).

Samsung

Samsung Galaxy S20 4G Cosmic Gray : 597,35 euro (in precedenza 919 euro, sconto del 35%);

: 597,35 euro (in precedenza 919 euro, sconto del 35%); Samsung Galaxy A51 Black : 269,25 euro (prima 359 euro, risparmio del 25%);

: 269,25 euro (prima 359 euro, risparmio del 25%); Samsung Galaxy A71 Black: 352 euro (in precedenza 459 euro, sconto del 23,31%).

Xiaomi

Xiaomi Mi Note 10 Lite 128GB Black Vodafone : 279,30 euro (prima 399 euro, risparmio del 30%);

: 279,30 euro (prima 399 euro, risparmio del 30%); Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB White Polar : 194,65 euro (in precedenza 229 euro, sconto del 15%);

: 194,65 euro (in precedenza 229 euro, sconto del 15%); Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB Grey Midnight: 194,65 euro (prima 229, risparmio del 15%).

Insomma, anche nell'ultima giornata di "Mega Sconti" ci sono offerte legate a vari brand. Ovviamente le promozioni presenti qui sopra sono riportate a titolo di esempio, ma ci sono anche altri sconti attivi.