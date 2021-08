MediaWorld Mega Sconti, notebook gaming MSI con RTX 3060 in promozione

Dopo aver trattato un'offerta relativa a un aspirapolvere non troppo costoso, torniamo a dare un'occhiata alle promozioni lanciate da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha messo in sconto un notebook da gaming di MSI con GPU RTX 3060.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, MSI GF65 THIN 10UE-049IT viene proposto a un prezzo pari a 1619,10 euro, al posto dei precedenti 1799 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto del 10%, ovvero di 179,90 euro. Non male, considerando anche il fatto che il periodo non è dei migliori per quel che riguarda la disponibilità di schede video. Per il resto, certo, in passato altre offerte hanno proposto il prodotto a un prezzo inferiore, ma potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi si è perso le precedenti promozioni.

Ricordiamo infatti che il notebook da gaming dispone, oltre alla già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB di memoria dedicata, di un processore Intel Core i7-10750H, 16GB di RAM e 1TB di SSD. Non manca il supporto a Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, così come risulta presente il sistema operativo Windows 10 Home. Per quel che riguarda il pannello LCD, la diagonale è di 15,6 pollici e la risoluzione è Full HD.

In ogni caso, la promozione lanciata da MediaWorld rientra nell'iniziativa "Mega Sconti", che è stata "rinnovata" fino al 22 agosto 2021. Per completezza d'informazione, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia.