MediaWorld Mega Sconti: offerte per diversi smartphone Xiaomi, fino al 25% in meno

Gli sconti sui prodotti Xiaomi non si fermano soltanto ai Winter Sale proposti dalla stessa azienda tramite il suo portale ufficiale. Anche MediaWorld, nel corso della sua iniziativa “Mega Sconti”, ha deciso di offrire fino al 25% di sconto su diversi smartphone di tale marchio, sia di fascia bassa che top di gamma.

Il modello più economico che potete trovare sul sito MediaWorld è Xiaomi Redmi 9C, entry-level venduto di listino a 169,99 Euro ma ora in sconto del 24,71% a 127,99 Euro. La scheda tecnica vede un display LCD HD+ da 6,53 pollici con notch centrale a goccia, un processore Mediatek Helio G25 octa-core con velocità di clock pari a 2 GHz, 3 GB di RAM e 64 GB di spazio d’archiviazione espandibile tramite Micro SD, tripla fotocamera posteriore (13MP principale + 2MP + 2MP) e un sensore unico frontale da 5MP. La batteria, infine, è da 5000 mAh.

Segue poi Xiaomi Redmi Note 9S, altro entry-level che potete trovare a 159,20 Euro anziché 199,00 Euro, ergo uno sconto del 20%. Le specifiche tecniche sono le seguenti: display LCD Full HD+ da 6,67 pollici, processore Qualcomm Snapdragon 720G dalla frequenza pari a 2,3 GHz, 4 GB di memoria RAM, 64 GB di memoria interna espandibile fino a 512 GB tramite Micro SD, setup con quattro fotocamere posteriori (48MP principale, 8MP ultra-grandangolare, 5MP macro e 2MP profondità) e un sensore anteriore da 16MP, e infine batteria da 5020 mAh.

Passando ai medio-gamma troviamo Xiaomi Mi 10T Lite a 299,99 Euro anziché 399,00 Euro, pagabili con 20 comode rate da 15 Euro al mese. Questo modello è dotato di un display LCD Full HD+ da 6,67 pollici, chipset Qualcomm Snapdragon 750G con modem 5G integrato, 6 GB di RAM, 128 GB di spazio d’archiviazione espandibile con Micro SD, una fotocamera anteriore da 16MP, quad-camera posteriore (64MP principale, 8MP ultra-grandangolare, 2MP macro e 2MP profondità) e batteria da 4820 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W.

Dulcis in fundo segnaliamo Xiaomi Mi 10T Pro a 549,00 Euro anziché 649,00 Euro, anche in questo caso pagabili tramite 20 comode rate da 27,45 Euro al mese grazie al piano Findomestic. Questo modello figura un display LCD Full HD+ da 6,67 pollici con refresh rate di 144Hz, processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 con supporto al 5G, 8 GB di memoria RAM, 256 GB di memoria interna non espandibile, tripla fotocamera posteriore (108MP principale, 13MP ultra-grandangolo e 5MP macro), una fotocamera anteriore da 20MP, e batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33W.

Tutte queste offerte varranno fino al 10 febbraio, quindi vi consigliamo di controllare la disponibilità sul sito MediaWorld e ordinarlo online prima della fine delle offerte, se siete alla ricerca di uno smartphone a un prezzo particolarmente vantaggioso.

MediaWorld ha anche rinnovato gli sconti della giornata, includendo diversi TV Sony e Panasonic Ultra HD 4K con il digitale terrestre DVB-T2.