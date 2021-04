MediaWorld Mega Sconti Online: notebook ASUS con RTX 3060 in offerta

Dopo aver analizzato le classiche offerte a tempo, torniamo ad approfondire le promozioni in ambito tech proposte da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha scontato un notebook ASUS ROG che dispone di una GPU RTX 3060.

Più precisamente, ASUS ROG Zephyrus GA401QM-K2049T viene venduto a 1899,05 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo portale, generalmente il prezzo sarebbe di 1999 euro. Si tratta, dunque, di uno sconto del 5%, ovvero di 99,95 euro. In ogni caso, la promozione rimarrà attiva solamente per un tempo limitato, in quanto rientra nell'iniziativa "Mega Sconti", che è attiva solamente online e durerà fino al 2 maggio 2021.

Ricordiamo che il notebook coinvolto monta, oltre alla già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB di memoria dedicata, un display LCD da 14 pollici con risoluzione QHD, un processore AMD Ryzen 7-5800HS, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Non manca il supporto al Bluetooth 5.1, nonché al Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax. Il sistema operativo è Windows 10 Home.

Per il resto, dando un'occhiata online, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul sito Web ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia. Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe fare gola a chi sta cercando un notebook da gaming di questo tipo.