MediaWorld Mega Sconti propone un iPhone sotto i 300 euro

Dopo aver trattato il lancio dell'iniziativa "Mega Sconti", che resterà attiva fino al 6 gennaio 2021, è giunta l'ora di dare un'occhiata ad alcune promozioni lanciate in questo contesto da parte di MediaWorld. Tra gli sconti disponibili, c'è anche un iPhone venduto a un prezzo inferiore ai 300 euro.

Infatti, la nota catena propone lo smartphone iPhone 7, nella sua versione con 32GB di memoria interna, a 279,20 euro mediante il suo portale ufficiale. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo era pari a 399 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio di 119,80 euro. Ricordiamo che, nonostante il dispositivo sia originariamente uscito nel 2016, rientra tra gli smartphone compatibili con iOS 14, come potete leggere sul portale ufficiale di Apple. Potrebbe, dunque, potenzialmente trattarsi di un'occasione interessante per chi sta cercando un iPhone che non costi troppi e magari apprezza particolarmente il classico pulsante Home fisico.

Pensiamo inoltre a chi vuole provare ad avvicinarsi ad iOS senza dover mettere in campo un certo budget. In ogni caso, iPhone 7 risulta ormai difficile da trovare mediante altri store online. Ad esempio, su Amazon Italia sono presenti essenzialmente solamente modelli ricondizionati, mentre da Unieuro il prodotto verrebbe venduto a 279 euro ma al momento in cui scriviamo non risulta essere disponibile.

Per concludere, se volete approfondire il prodotto, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di iPhone 7 (pubblicata a fine settembre 2016).